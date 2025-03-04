Надежда

Ума Турман удивила. Мы уже привыкли, что в Голливуде практически все оскароносные артисты продажны! Впрочем, как и наши некоторые актриски и актеры. Джоли бегала в Киеве под сирену, изображала страх от "нападения" русских! Шон Пен притащил свою(или копию)) статуэтку Оскара и всучил зегеббельсу!) А звезда голливудских боевиков Жан-Клод Ван Дамм в обнимку с украинскими пограничниками кричал неонацистский лозунг "Слава Украине!"!( Тем более удивительно, что нашлась одна здравомыслящая актриса, которая не побоялась сказать правду...