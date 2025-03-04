Помните эту одноглазную противную тетку из "Убить Билла"? Британская Daily Mail сообщила, что ведущая 97-й церемонии вручения "Оскара" Дэрил Ханна, отдавая дань уважения Украине, позволила себе политическое заявление, не предусмотренное сценарием.
Одноглазая из "Убить Билла" выкрикнула "Слава Украине". Что ответила Ума Турман?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда
Ума Турман удивила. Мы уже привыкли, что в Голливуде практически все оскароносные артисты продажны! Впрочем, как и наши некоторые актриски и актеры. Джоли бегала в Киеве под сирену, изображала страх от "нападения" русских! Шон Пен притащил свою(или копию)) статуэтку Оскара и всучил зегеббельсу!) А звезда голливудских боевиков Жан-Клод Ван Дамм в обнимку с украинскими пограничниками кричал неонацистский лозунг "Слава Украине!"!( Тем более удивительно, что нашлась одна здравомыслящая актриса, которая не побоялась сказать правду...
Ответить
2 час.
Алексей Жданов
им платили за посещение, а эта от души сказала.
Ответить
1 час.
МЕ
Михаил Е
Что сделаешь. Турецкий Андрогин тоже в наших новостях козлом и пи...ором только неделю побыл.
Ответить
42 мин.
Свежие комментарии