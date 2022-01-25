Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 075 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Шульгин
    Обосрался Коуч.Инфобизнесмен Але...
  • voodoopiplvoodo
    Не только у ес рост цен, у нас также похвастаться нечем. Доходы семейного бюджета граждан РФ давно ушли в минус. Имен...Евросоюз в 2025: ...
  • Дмитрий Бакланов
    Измельчал клуб. Там собралась шушера "В этом году участниками слёта стали нынешний генсек НАТО Марк Рютте, его предше...Игра идёт всерьёз...

На Кубани из-за сложной эпидобстановки минимум 30% госслужащих переведут на дистанционку

На Кубани из-за сложной эпидобстановки минимум 30% госслужащих переведут на дистанционку

Не менее 30% госслужащих перейдут на дистанционный режим работы в связи с ухудшением эпидобстановки. В течение дня планируется определить точное количество сотрудников, кого затронет мера.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх