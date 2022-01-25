На Кубани из-за сложной эпидобстановки минимум 30% госслужащих переведут на дистанционку

Не менее 30% госслужащих перейдут на дистанционный режим работы в связи с ухудшением эпидобстановки. В течение дня планируется определить точное количество сотрудников, кого затронет мера.
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