Кино: Тяжёлое детство, роман с Яглычем и неудачный брак с Бардуковым: Горести и радости актрисы Анны Старшенбаум

Уже 20 лет популярная актриса Анна Старшенбаум радует поклонников своей игрой в кино и сериалах. За это время она засветилась в более полусотни проектов: «Мой парень – ангел», «Психологини», «Сансара» и прочие.
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