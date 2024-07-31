15 интересных находок, которые стали для нас любопытным открытием

Может казаться, что вокруг нет ничего интересного. Но это только если не быть любопытным. Ведь иначе можно прицепиться к любой штуковине, просто спросив: а что это? И окажется, что мы еще многого не знаем, и что вокруг много интересных вещей, которые могут стать для нас настоящим открытием.
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