Мошенники арендуют WhatsApp-аккаунты, обманывая россиян на деньги

Недавно в России появилась новая схема мошенничества, связанная с арендой аккаунтов в WhatsApp. Как рассказал РИА Новости директор МТС «Защитник» Андрей Бийчук, злоумышленники предлагают пользователям за 200 рублей в день арендовать аккаунт в WhatsApp, обещая стабильный доход и быстрые выплаты.