Канада изменит структуру сухопутных войск в крупнейшей реорганизации

Канада инициирует крупнейшую за 30 лет реорганизацию сухопутных войск. Генерал-майор Стефан Массон сообщил о создании трёх новых подразделений для усиления обороны.
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