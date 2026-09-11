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Мировое обозрение

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Песков: Первопричины СВО должны быть ликвидированы

Песков: Первопричины СВО должны быть ликвидированы

Москва не намерена отступать от своих требований по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в очередной раз заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о позиции Кремля.

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