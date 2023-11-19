Собянин: главные зимние проекты Москвы собрали в новом разделе Russpass

В туристическом сервисе Russpass появились ключевые столичные проекты зимы. Пользователи смогут вдохновиться лучшими идеями о праздничном отдыхе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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