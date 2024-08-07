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Закон, порядок, государство

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Район сосредоточения живой силы и техники ВСУ поразили военнослужащие расчёта РСЗО «Град» группировки войск «Центр» на Авдеевском направлении

Район сосредоточения живой силы и техники ВСУ поразили военнослужащие расчёта РСЗО «Град» группировки войск «Центр» на Авдеевском направлении

Слаженная совместная работа военнослужащих расчёта РСЗО «Град», штурмовых подразделений и расчётов БПЛА, позволяет наносить оперативное огневое поражение выявленных мест скопления личного состава и техники противника, а также поддерживать штурмовые группы, накрывая огнем позиции военнослужащих ВСУ.

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