Константин Бондаренко: «Глобалисты плачут». В США закрыли подразделение по цензуре новостей

Новость, которая прошла как-то в стороне от основных информационных лент. 24 декабря в США закрылось подразделение по борьбе с дезинформацией при Государственном департаменте США — главный инструмент цензуры в руках глобалистов.
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