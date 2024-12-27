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Константин Бондаренко: «Глобалисты плачут». В США закрыли подразделение по цензуре новостей

Константин Бондаренко: «Глобалисты плачут». В США закрыли подразделение по цензуре новостей

Новость, которая прошла как-то в стороне от основных информационных лент. 24 декабря в США закрылось подразделение по борьбе с дезинформацией при Государственном департаменте США — главный инструмент цензуры в руках глобалистов.

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