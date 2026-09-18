Зеленский объявил о создании «Карпатской восьмёрки» (ВИДЕО)

Зеленский объявил о создании нового «международного формата» — «Карпатской восьмёрки». В него вошли Украина, Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия и Венгрия.
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Будущее этой огранизации!!!