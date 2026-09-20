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Регион 29

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Участковый из Котласского округа победил в региональном этапе конкурса «Народный участковый»

Участковый из Котласского округа победил в региональном этапе конкурса «Народный участковый»

Старший лейтенант полиции Михаил Климов набрал наибольшее число голосов в онлайн-голосовании второго регионального этапа конкурса и теперь представит регион в финале, который пройдет в октябре.

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