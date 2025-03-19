Как получить высшее образование без ЕГЭ: новый законопроект начнет действовать в России

На пленарном заседании депутаты приняли в первом чтении предложение, согласно которому абитуриенты, окончившие средние специальные учебные заведения, смогут продолжить обучение в университетах по аналогичным направлениям, минуя ЕГЭ, сообщает тг-канал Лента дня.
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