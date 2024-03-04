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Звезда сериала "Медиатор" Бурковский начал получать в США главные роли

Звезда сериала "Медиатор" Бурковский начал получать в США главные роли

Актёр молча покинул Россию в конце 2022-го года, не делая никаких громких заявлений.Известный в России ещё со времён игры в КВН актёр Андрей Бурковский, сыгравший в сериалах "Медиатор" и "Кухня", переехал жить в США в конце 2022-го года, не делая по этому поводу никаких заявлений.

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