Звезда сериала "Медиатор" Бурковский начал получать в США главные роли

Актёр молча покинул Россию в конце 2022-го года, не делая никаких громких заявлений.Известный в России ещё со времён игры в КВН актёр Андрей Бурковский, сыгравший в сериалах "Медиатор" и "Кухня", переехал жить в США в конце 2022-го года, не делая по этому поводу никаких заявлений.