Брусчатка в центре столицы: Как продвинулись власти в этом деле

Представители мэрии Кишинева говорят, что было проведено топографическое сканирование участка улицы 31 Августа, где была обнаружена 100-летняя брусчатка, и в следующем месяце может быть запущен проект по ее сохранению и улучшению.
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