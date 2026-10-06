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Газета.ру

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Политик Дюпон-Эньян раскритиковал слова Зеленского о готовности к переговорам

Политик Дюпон-Эньян раскритиковал слова Зеленского о готовности к переговорам

Лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян раскритиковал заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности Киева к трехсторонней встрече с Россией и США.

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