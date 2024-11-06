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Мигранты толпой зверски избили ногами жительницу Красногорска

Мигранты толпой зверски избили ногами жительницу Красногорска

3817 прочтений Вчера Женщина в Красногорске стала жертвой нападения мигрантов после замечания о незаконной продаже алкоголя в ночном магазине.

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