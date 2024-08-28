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  • ММ
    У них думать нечем! Отключили им эту функцию за ненадобностью еще на майдане.Украина 200. Сего...
  • Семен Демин
    Украинцы, когда же вы одумаетесь?  Неужели вы верите, что победите Россию-огромную ядерную державу!  В худшем случае ...Украина 200. Сего...
  • ММ
    Даешь хохлам зеленую энергетику! Пусть пользуются солнечными батареями. Днем пусть заряжают фонарики, ночью светят. С...Украина 200. Сего...

Украина 200. Сегодня утром Киев впервые почувствовал на себе ярость России

Украина 200. Сегодня утром Киев впервые почувствовал на себе ярость России

Подобного по силе, точности и эффективности удара по военным, инфраструктурным и энергетическим объектам Украина не получала с самого начала СВО.

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Комментарии
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М
ММ
Даешь хохлам зеленую энергетику! Пусть пользуются солнечными батареями. Днем пусть заряжают фонарики, ночью светят. Сотовые телефоны тоже не должны работать! Все серверные и узлы связи долой! Хата-мазанка, лучина, корова, огород, и достаточно! Декоммунизировать 100%.
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13 час.
Семен Демин
Украинцы, когда же вы одумаетесь?  Неужели вы верите, что победите Россию-огромную ядерную державу!  В худшем случае и вы и мы и все ваши хозяева сгорят в ядерном огне. Без России  мир не будет существовать. Свергайте зеленского. Иначе он вас всех отправит к пра отцам, которые вас проклинают. Зеленский еврей и ему наплевать на вас.
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5 час.
М
ММ
У них думать нечем! Отключили им эту функцию за ненадобностью еще на майдане.
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2 час.

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