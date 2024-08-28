Украина 200. Сегодня утром Киев впервые почувствовал на себе ярость России

Семен Демин

Украинцы, когда же вы одумаетесь? Неужели вы верите, что победите Россию-огромную ядерную державу! В худшем случае и вы и мы и все ваши хозяева сгорят в ядерном огне. Без России мир не будет существовать. Свергайте зеленского. Иначе он вас всех отправит к пра отцам, которые вас проклинают. Зеленский еврей и ему наплевать на вас.