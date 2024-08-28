Подобного по силе, точности и эффективности удара по военным, инфраструктурным и энергетическим объектам Украина не получала с самого начала СВО.
Украина 200. Сегодня утром Киев впервые почувствовал на себе ярость России
Комментарии
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М
ММ
Даешь хохлам зеленую энергетику! Пусть пользуются солнечными батареями. Днем пусть заряжают фонарики, ночью светят. Сотовые телефоны тоже не должны работать! Все серверные и узлы связи долой! Хата-мазанка, лучина, корова, огород, и достаточно! Декоммунизировать 100%.
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13 час.
Семен Демин
Украинцы, когда же вы одумаетесь? Неужели вы верите, что победите Россию-огромную ядерную державу! В худшем случае и вы и мы и все ваши хозяева сгорят в ядерном огне. Без России мир не будет существовать. Свергайте зеленского. Иначе он вас всех отправит к пра отцам, которые вас проклинают. Зеленский еврей и ему наплевать на вас.
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5 час.
М
ММ
У них думать нечем! Отключили им эту функцию за ненадобностью еще на майдане.
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2 час.
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