Виртуальная йога как эффективный метод лечения хронической боли в пояснице

Исследователи из клиники Кливленда представили результаты 24-недельного рандомизированного клинического исследования, оценивающего эффективность 12-недельной терапевтической программы виртуальной йоги при хронической боли в пояснице.
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