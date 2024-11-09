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    По специальности автор кто? Такие темы чисто врачебные.Роль нестероидных...

Виртуальная йога как эффективный метод лечения хронической боли в пояснице

Исследователи из клиники Кливленда представили результаты 24-недельного рандомизированного клинического исследования, оценивающего эффективность 12-недельной терапевтической программы виртуальной йоги при хронической боли в пояснице.

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