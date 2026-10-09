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Спорт Уик-Энд

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В третий круг шанхайского «Мастерса» пробился Хачанов, хочется верить, что он не останется в одиночестве

В третий круг шанхайского «Мастерса» пробился Хачанов, хочется верить, что он не останется в одиночестве

На «Мастерсе» в Шанхае в основной сетке начали выступления сразу шесть российских теннисистов. Давно не было у России на престижном мужском турнире такого широкого представительства! Однако уже с первых раундов пошли большие потери.

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