ТСН24
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТСН24

100 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Погребниченко
    А в Урюпинске, чиновники вышли на работу.В Туле прошло зас...
  • А Кудасов
    Может там ввели "сухой закон" в отдельном регионе и вырубили виноградники? Т.с. к ГТО.Губернатор Дюмин ...
  • ИгорьОвчаренко
    Сколько ещё мы будем утираться после таких прилётов. Генштаб мычит ,что то невразумительное, Воевода   только и заним...Минобороны сообщи...

Август 2022 и 2023 годов: как изменились цены на продукты за год в Тульской области

Август 2022 и 2023 годов: как изменились цены на продукты за год в Тульской области

Жизнь в супермаркетах не стоит на месте – что-то дорожает, а что-то, напротив, дешевеет. Тульская служба новостей проанализировала цены на основные продукты питания в Тульской области в августе 2022 и 2023 годов по данным Росстата и выяснила, как они изменились.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх