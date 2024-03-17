Просить прощения лучше лично, а не с помощью мессенджеров или "веерных рассылок".☝️☝️☝️ 17 марта отмечает так называемое Прощеное воскресенье - последний день перед Великим постом.
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Просить прощения лучше лично, а не с помощью мессенджеров или "веерных рассылок".☝️☝️☝️ 17 марта отмечает так называемое Прощеное воскресенье - последний день перед Великим постом.