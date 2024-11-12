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В Свердловской школе подросток ради видео в соцсетях жестоко пнул ровесницу

В Свердловской школе подросток ради видео в соцсетях жестоко пнул ровесницу

К делу подключился следственный комитет, хулиган может стать фигурантом уголовного делаНа крайне жестокий поступок решился школьник из города Нижние Серги Свердловской области.

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