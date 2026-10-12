Смертельное ДТП в Краснодарском крае: под Новокубанском Hyundai влетел в дерево, погибли двое мужчин

Смертельное ДТП в Краснодарском крае: под Новокубанском Hyundai влетел в дерево, погибли двое мужчинТрагедия на кубанской трассе вновь напомнила о том, чем оборачивается превышение скорости за считаные секунды до потери контроля.
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