Все развлекательные мероприятия в Санкт-Петербурге отменены

В связи с решением губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова по итогам проведения заседания Оперативного штаба, в знак солидарности с пострадавшими и скорби с погибшими в теракте в Подмосковье, переносится проведение увеселительных мероприятий, запланированных на 23 и 24 марта, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский в своем Телеграм-канале.