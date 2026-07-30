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Живая Кубань

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Ситуация с бензином в Краснодарском крае изменилась за последние две недели. Что с заправками, рассказал губернатор //

Ситуация с бензином в Краснодарском крае изменилась за последние две недели. Что с заправками, рассказал губернатор //

Ситуация с бензином в Краснодарском крае изменилась за последние две недели. Что с заправками, рассказал губернатор //Губернатор Кубани в Москве на встрече с Зампредом Правительства России Александром Новаком обсудил ситуацию с обеспечением топливом наших сельхозтоваропроизводителей.

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