Ситуация с бензином в Краснодарском крае изменилась за последние две недели. Что с заправками, рассказал губернатор //Губернатор Кубани в Москве на встрече с Зампредом Правительства России Александром Новаком обсудил ситуацию с обеспечением топливом наших сельхозтоваропроизводителей.