Ситуация с бензином в Краснодарском крае изменилась за последние две недели. Что с заправками, рассказал губернатор //Губернатор Кубани в Москве на встрече с Зампредом Правительства России Александром Новаком обсудил ситуацию с обеспечением топливом наших сельхозтоваропроизводителей.
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