Всегда готовы!!! Как пионеры

Сатановский заявил, что Россия нанесёт ядерные удары по США и Великобритании Известный российский политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока», член общественного совета при Минобороны РФ Евгений Сатановский завил, что рано или поздно ВС РФ будут вынуждены нанести ядерные удары по военным объектам Запада.
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Комментарии
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Олег Тимофеев
Какие удары? И по ком? Вам гиперзвука не хватат?
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8 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Обезаружить себя в плане ЯО оснащения?
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8 час.
Дмитрий Бакланов
Проверено на практике - если нанести ядерный удар по государству, которое находится дальше 3-5 тыс км последствий для собственного населения не будет. "Экспериментальная работа американской ядерной лаборатории 1945 год"
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1 мин.
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