Железные деньги: Вторчермет кует капитал в три смены

Олигархи от черной металлургии пролоббировали новый закон? Иван Рыбин Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС В России начался передел рынка металлолома — крупные холдинги собираются полностью выдавить с него «частников», после чего обвалить закупочные цены.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии