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Кубок Шпенглера. Финал. «Давос» против «Пардубице»

В этом году турнир отмечает свое 100-летие. Первый розыгрыш состоялся в 1923 году. Турнир проводится ежегодно, но несколько розыгрышей были отменены (в том числе в 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса).

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