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"А можно нам так же?" Какие драконовские законы приняли в Индии и США против мигрантов

"А можно нам так же?" Какие драконовские законы приняли в Индии и США против мигрантов

С 4 апреля в Индии вступил в силу Закон об иммиграции и иностранцах (Immigration and Foreigners Bill), который ужесточает ответственность за нарушение миграционных правил.

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Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
мутанты явно гордятся тем, что они - быдло. мутанты только похожи на человекообразных. на самим деле, они -дичайшее зверьё. им место только в диких лесах или в голых степях.
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15 час.
Наталья Волкова
Как же приятно читать, что кто то борется за права народа, а не набивает свой карман
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12 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Пока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.РОССИИ ПРОСТО НЕОБХОДИМ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЮДЕЙ ЗА ЧИНОВНИКАМИ!
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11 час.
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