Интересно, Фридману госохрану выделили, чтобы она его защищала и россияне над ним не совершили самосуд?.
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Интересно, Фридману госохрану выделили, чтобы она его защищала и россияне над ним не совершили самосуд?.
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