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Парламентская газета

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Правила выкупа земли под зданиями предложили упростить

Правила выкупа земли под зданиями предложили упростить

Выкуп земли для собственников расположенных на ней объектов предложили упростить. ​С такими поправками в Земельный Кодекс выступил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Лябихов.

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