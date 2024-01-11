Правила выкупа земли под зданиями предложили упростить

Выкуп земли для собственников расположенных на ней объектов предложили упростить. С такими поправками в Земельный Кодекс выступил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Лябихов.
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