Расписание ЕГЭ в 2025 году: когда можно сдать досрочно и пересдать

Сдача ЕГЭ пройдет в три волны фото: Shutterstock/Fotodom.ruМинпросвещения и Рособрнадзор опубликовали проект приказа о расписание ЕГЭ в 2025 году.
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