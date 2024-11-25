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Расписание ЕГЭ в 2025 году: когда можно сдать досрочно и пересдать

Расписание ЕГЭ в 2025 году: когда можно сдать досрочно и пересдать

Сдача ЕГЭ пройдет в три волны фото: Shutterstock/Fotodom.ruМинпросвещения и Рособрнадзор опубликовали проект приказа о расписание ЕГЭ в 2025 году.

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