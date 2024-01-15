Добрый Мир
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Добрый Мир

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На Украине погиб самый опытный пилот ВСУ генерал Станислав Павлович

На Украине погиб самый опытный пилот ВСУ генерал Станислав Павлович

Отставной летчик ВСУ генерал-майор Станислав Павлович погиб на Украине.Российская газета На Украине похоронили генерал-майора авиации Павловича Станислава Николаевича, летчика-снайпера, вышедшего на пенсию еще 10 лет назад, но до последнего обучавшего украинских пилотов.

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Комментарии
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Лев Добрый
Прекрасно, одним бандеровцем меньше стало!🤠😜👈🗡️
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20 час.
Валерий Фоменков
Смерть укро-американским фашистам!
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19 час.
МД
Михаил Дементьев
Почему  погиб - сдох!!!!!!!!!!!!!!!!
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12 час.

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