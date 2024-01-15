На Украине погиб самый опытный пилот ВСУ генерал Станислав Павлович

Отставной летчик ВСУ генерал-майор Станислав Павлович погиб на Украине.Российская газета На Украине похоронили генерал-майора авиации Павловича Станислава Николаевича, летчика-снайпера, вышедшего на пенсию еще 10 лет назад, но до последнего обучавшего украинских пилотов.
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