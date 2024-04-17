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«Иван Папанин»: в чем уникальность первого боевого ледокола

«Иван Папанин»: в чем уникальность первого боевого ледокола

Экипаж первого патрульного ледокола «Иван Папанин» окончательно стал «своим» на борту. Несмотря на то, что судно еще находится на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге, военные моряки уже начали осваивать современные системы навигации и управления.

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