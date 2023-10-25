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Врачи не одобряют: Лада Дэнс рискует получить большие осложнения после ДТП

Врачи не одобряют: Лада Дэнс рискует получить большие осложнения после ДТП

Лада Дэнс впервые рассказала о последствиях страшной аварии. Удалось ли певице полностью восстановиться? Какая фобия у нее появилась после случившегося? Извинился ли перед ней водитель, который чуть не убил артистку? Зачем вскоре после ДТП Лада вышла на сцену, рискуя здоровьем? И почему она не следует рекомендациям врачей? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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