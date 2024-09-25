Новый ректор Пермского Политеха пообещал обеспечить суверенитет РФ. Фоторепортаж

В Пермском политехническом университете (ПНИПУ) состоялась инаугурация ректора Антона Петроченкова. На торжественной церемонии он рассказал о главных задачах вуза и заявил о готовности их решить, передает корреспондент URA.
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