Эванс задает темп на старте Ралли Монте-Карло, Грязин – первый в WRC2

Эванс задает темп на старте Ралли Монте-Карло, Грязин – первый в WRC2Jaanus Ree / Red Bull Content PoolГонщик Toyota Элфин Эванс захватил лидерство на старте Ралли Монте-Карло, первого этапа сезона-2024 в мировом раллийном первенстве.
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