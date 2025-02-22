Лавров и Матвиенко официально посетят Турцию. Зачем?

Глава МИД России Сергей Лавров и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко в ближайшие дни посетят с официальном визитом Турцию, сообщил 22 февраля со ссылкой на источники проправительственный турецкий телеканал A Haber.
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