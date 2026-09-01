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"Удары возмездия" накрывают Украину. Объектов украинской инфраструктуры и военных целей больше нет

"Удары возмездия" накрывают Украину. Объектов украинской инфраструктуры и военных целей больше нет

Российское Министерство обороны сообщило о нанесении серии ударов по объектам на территории Украины, которые, по данным ведомства, использовались в интересах Вооружённых сил Украины.

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