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Два варианта миграционной политики в мире верные и правильные

Два варианта миграционной политики в мире верные и правильные

Два варианта миграционной политики в мире верные и правильные. России нужно взять на вооружение один из них Если кто-то думает, что от проблем с мигрантами страдает только Россия, и что завоз мигрантов в нашу страну был выгоден странам Запада, то такой человек ошибается.

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Комментарии
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Михаил Мамонов
Благодарю за поддержку🤝
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4 час.
magdoc21
И таких айратов, тоже вызовут в Российский суд. Там и поддержите дру друга
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4 час.
m
magdoc21
Бритоголовый бандеровец -   айрат. Да таких  - в Кунсткамеру нашего Петра 1 .
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4 час.

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