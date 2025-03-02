Владимир Лучич и Петр Корнели – в Топ-10 моментов 27 раунда Евролиги

Первые места в Топ-10 27 раунда турнира заняли форвард Владимир Лучич («Бавария») и Петр Корнели («Монако»).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Ман Сити» летом планирует расстаться с де Брюйне, Бернарду, Гюндоганом, Грилишем и еще 3 игроками. Пеп считает, что футболисты уже не вернутся на пик формы (Саша Тавольери)
- Дегтярев выразил соболезнования в связи со смертью Сайтиева: «Он был человеком с огромной внутренней силой, честью и преданностью своему делу»
Свежие комментарии