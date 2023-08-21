Мой муж обрел потерянного отца. И из заботливого супруга превратился в мужлана

Я

Яна

Вполне естественная реакция на отца. С детства у ребёнка не было полной картины семейных взаимоотношений между отцом и матерью и он не видел какие функции у них в семье.Он видел только функции женщины и не знал о функциях мужчины в семье. К тому же тридцать лет, это не так уж и много. Полностью человек формируется к сорока. Может, конечно, и раньше, если перенимает семейные догмы, в которой вырос. В семьях, где нет образца поведения мужчины, ребёнку приходится брать за ориентиры поведение женщины. Вот поэтому семьи должны быть с наличием и папы и мамы. Для развития ребёнка это жизненно необходимо.