ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Мой муж обрел потерянного отца. И из заботливого супруга превратился в мужлана

Мой муж обрел потерянного отца. И из заботливого супруга превратился в мужлана

Родители моего мужа, Олега, развелись, когда ему было всего пять лет. Он мне рассказывал, что очень смутно помнит папу.

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Комментарии
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Я
Яна
Вполне естественная реакция на отца. С детства у  ребёнка не было полной картины семейных взаимоотношений между отцом и матерью и он не видел какие функции у них  в семье.Он видел только функции женщины и не знал о функциях мужчины в семье. К тому же тридцать лет, это не так уж и много. Полностью человек формируется к сорока. Может, конечно, и раньше, если перенимает семейные догмы, в которой вырос. В семьях, где нет образца поведения мужчины, ребёнку приходится брать за ориентиры поведение женщины. Вот поэтому семьи должны быть с наличием и папы и мамы. Для развития ребёнка это жизненно необходимо.
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