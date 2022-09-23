Александр Ткачев будет выплачивать по 25 тысяч рублей 300 мобилизованным землякам

Александр Ткачев будет выплачивать по 25 тысяч рублей 300 мобилизованным землякамКубанский бизнесмен Александр Ткачев поддержит земляков, мобилизованных для участия в спецоперации российских войск по охране территорий, освобождённых от укронацистов.