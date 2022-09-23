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Александр Ткачев будет выплачивать по 25 тысяч рублей 300 мобилизованным землякам

Александр Ткачев будет выплачивать по 25 тысяч рублей 300 мобилизованным землякам

Александр Ткачев будет выплачивать по 25 тысяч рублей 300 мобилизованным землякамКубанский бизнесмен Александр Ткачев поддержит земляков, мобилизованных для участия в спецоперации российских войск по охране территорий, освобождённых от укронацистов.

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