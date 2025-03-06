Киев собирается поссорить три страны. Он уже попытался показать, что якобы заодно с Пекином.В офисе Владимира Зеленского готовят план, по которому Киев собирается сеять раздор и смуту между Россией, США и Китаем.
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