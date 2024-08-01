Более 200 банок джема приготовили и доставили в детские дома региона астраханские активисты

Организатором «сладкой» социальной акции стал волонтерский центр «Команда Аюпова». К основателю центра, депутату Госдумы Ринату Аюпову обратился житель села Веселая Грива, который предложил использовать в благотворительных целях урожай абрикосов с его участка.