Более 200 банок джема приготовили и доставили в детские дома региона астраханские активисты

Организатором «сладкой» социальной акции стал волонтерский центр «Команда Аюпова». К основателю центра, депутату Госдумы Ринату Аюпову обратился житель села Веселая Грива, который предложил использовать в благотворительных целях урожай абрикосов с его участка.
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