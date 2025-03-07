🏠 В Евпатории сирота восемь лет не может получить законное жильё По информации СК России, заявительница восемь лет состоит в очереди.
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🏠 В Евпатории сирота восемь лет не может получить законное жильё По информации СК России, заявительница восемь лет состоит в очереди.