Царьград

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Забыли о статусе: В Шотландии украинцы пожаловались на русскую речь на борту приютившего их лайнера

Забыли о статусе: В Шотландии украинцы пожаловались на русскую речь на борту приютившего их лайнера

Спустя полгода после пребывания в Эдинбурге беженцы стали предъявлять претензии к местным властям.Издание Daily Mail сообщает, что беженцы с Укрианы, которые размещены на лайнере в порту Эдинбурга выразили своё недовольство условиями проживания.

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