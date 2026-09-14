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FiNE NEWS

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В России разработали высокоточный стрелковый комплекс для спорта и охоты

Российские предприятия разработали и выпустили новый стрелковый комплекс, позволяющий достигать высокой точности стрельбы, вплоть до попадания в глаз белки на значительном расстоянии.

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