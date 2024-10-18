Variety: Следующий фильм Кристофера Нолана может быть выполнен в шпионском жанр...

Variety: Следующий фильм Кристофера Нолана может быть выполнен в шпионском жанре — потенциальный ответ Джеймсу БондуЕсли информация подтвердится, то у Нолана появится возможность снять собственный ответ Джеймсу Бонду, да еще и со звездой “Джейсона Борна” в главной роли.