Variety: Следующий фильм Кристофера Нолана может быть выполнен в шпионском жанр...

Variety: Следующий фильм Кристофера Нолана может быть выполнен в шпионском жанре — потенциальный ответ Джеймсу БондуЕсли информация подтвердится, то у Нолана появится возможность снять собственный ответ Джеймсу Бонду, да еще и со звездой “Джейсона Борна” в главной роли.
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